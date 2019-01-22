Приморские школьники до 1 февраля должны решить, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 06:10 2019-01-22T06:12:06+03:00

У ребят осталось чуть больше недели на раздумья

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Чуть больше недели осталось у приморских школьников, чтобы определиться, с какими предметами, кроме русского и математики, они выйдут на ЕГЭ. К 1 февраля руководители школ должны собрать все соответствующие заявления.

Чтобы получить аттестат о среднем образовании одиннадцатиклассники обязательно должны сдать русский и математику. Остальные дисциплины ребята выбирают сами из девяти предметов. Физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии - такой перечень предлагается в этом году. В 2019 к нему добавится китайский язык. До этого можно было сдавать английский, французский, немецкий и испанский.

«КП» напоминает, ещё в декабре прошло общегородское родительское собрание. На встрече специалисты управления образования познакомиди родителей с расписанием экзаменов, процедурой проведения и проконсультировали по вопросам психологической подготовки к ЕГЭ.