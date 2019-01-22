Мобильный в сливочном масле едва не попал в руки заключённого из Приморья
Сотовый телефон в передачке нашли сотрудники лечебно-исправительного учреждения под Артёмом
Фото: https://woman.rambler.ru/cooking/39920934-kakoe-slivochnoe-maslo-v-rossii-samoe-kachestvennoe/
Изменить размер текста:
Одному из заключённых ЛИУ-47 в посёлке Заводской под Артёмом женщина попыталась передать мобильный, спрятав его в куске сливочного масла, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Приморью. Сотрудники лечебно-исправительного учреждения нашли сотовый телефон и изъяли его.
Правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Теперь гражданке грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.