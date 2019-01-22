Мобильный в сливочном масле едва не попал в руки заключённого из Приморья

СЕГОДНЯ 06:32 2019-01-22T06:32:17+03:00

Сотовый телефон в передачке нашли сотрудники лечебно-исправительного учреждения под Артёмом

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Одному из заключённых ЛИУ-47 в посёлке Заводской под Артёмом женщина попыталась передать мобильный, спрятав его в куске сливочного масла, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Приморью. Сотрудники лечебно-исправительного учреждения нашли сотовый телефон и изъяли его.

Правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Теперь гражданке грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.