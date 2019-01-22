2019-01-22T06:50:20+03:00
Общество

Власти пообещали, что приморцы не останутся без свинины

Дефицита мяса из-за вспышки ящура не предвидится
Софья КУЧИНА
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Фото: https://dpchas.com.ua/ekonomika/svinina-v-ukraine-stoit-dorozhe-chem-v-es-ekspertФото: https://dpchas.com.ua/ekonomika/svinina-v-ukraine-stoit-dorozhe-chem-v-es-ekspert
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Внутренний рынок Приморья не пострадает от потери мяса, уничтоженного вспышкой ящура, сообщает пресс-служба администрации края.

Специалисты департамента сельского хозяйства пояснили, что помимо собственного производства, свинина в крае появляется и благодаря поставкам из западных регионов страны. Так что в случае необходимости, просто-напросто организуются дополнительные поставки мяса.

«Комсомолка» напоминает, прямо сейчас на двух свинокомплексах Приморья - ООО «Русагро-Приморье» на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и в селе Прохоры Спасского района в свинокомплексе ООО «Мерси Трейд» бушует ящур.

В государственной ветеринарной инспекции сообщили, что с начала вспышки эпидемии вакцину получили 12 тысяч голов крупного рогатого скота и 6 тысяч мелкого рогатого скота.

Медики подчёркивают, для человека вирус не опасен, однако люди могут заражать животных. Чтобы обезопасить себя от инфекции, необходимо покупать свинину только в проверенных местах торговли, а также хорошо прожаривать домашнее мясо.

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