Наркологи: виновник жёсткой аварии на Некрасовской был абсолютно трезв

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-22T10:10:47+03:00

Пострадавшие в ДТП до сих пор лечатся в ГКБ № 2

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21 января в Госавтоинспекцию Владивостока из ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» поступил акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителя, спровоцировавшего жёсткое массовое ДТП во Владивостоке.

«КП» напоминает, вечером 11 января в районе улицы Некрасовской 23-летний водитель «Тойоты Краун» не справился с управлением и врезался в рейсовый пассажирский автобус. От удара «Газель» опрокинулась набок. В аварии пострадали 16 человек, в том числе дети. Сильнее всего «досталось» водителю маршрутки.

В отношении виновника ДТП составлены административные протоколы: его машина не была застрахована, а светопропускание тонировки стёкол «Крауна» не соответствовало требованиям техрегламента.

Сейчас пять пострадавших в аварии продолжают лечение в ГКБ № 2. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Их направили на прохождение судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, и принятия процессуального решения в отношении водителя, спровоцировавшего автоаварию.