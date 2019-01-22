На улице Прапорщика Комарова во Владивостоке теперь нельзя парковаться

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-22T10:51:19+03:00

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В районе дома №45 по улице Прапорщика Комарова дорожные службы вернули на место украденные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Теперь автовладельцы проинформированы о том, что на этом отрезке пути запрещена остановка, а также работает эвакуатор.

Напомним, с начала января в городе восстановлено около 60 дорожных знаков и дополнительных табличек. Только на прошлой недели предприятие «Содержание городских территорий» вернуло на место знаки на улицах Адмирала Кузнецова, Русской, Адмирала Юмашева, Кирова, Енисейской, Светланской и многих других.