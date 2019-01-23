Сегодня во Владивостоке может посыпать снежок

СЕГОДНЯ 00:14 2019-01-23T00:14:55+03:00

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Сегодня, 23 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег. Вероятность 60%. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха -4...-13°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Вероятность 20%. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -5...-7°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -5...-7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха -3...-5°C.