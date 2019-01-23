На родном льду «Адмирал» вырвал победу у омского «Авангарда»

СЕГОДНЯ 02:06 2019-01-23T02:06:05+03:00

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В матче регулярного чемпионата КХЛЮ на родном льду «Адмирал» нанёс поражение» омскому «Авангарду», сообщает «КП».

Удача улыбнулась «морякам» уже в первом периоде, когда на четвёртой минуте встречи Войтех Полак, прорвавшись по левому флангу, с острейшего угла загнал шайбу под перекладину. Положение только улучшил нападающий Владимир Бутузов, когда поразил вражеские ворота отличным броском.

Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Легионер «Авангарда» Давид Деарне сократил отставание, но Иван Мищенко забросил третью шайбу в ворота гостей. В третьем периоде «Адмирал» наконец вырвал победу точным броском по воротам противника. Встреча завершилась со счётом 4:1.

По итогам этого матча «Адмирал» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Восточной конференции.