2019-01-23T03:09:00+03:00
Происшествия

Семь грабителей и похитителей из Приморья ответят за свои преступления

Организованная группа грабила продавцов техники
Софья КУЧИНА
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Фото: mayaksbor.ru/news/society/v_sosnovom_boru_grabitel_pokhitil_vyruchku_s_avtomoyki/Фото: mayaksbor.ru/news/society/v_sosnovom_boru_grabitel_pokhitil_vyruchku_s_avtomoyki/
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СК по Приморью завершил расследовать дело о разбойных нападениях. В ближайшее время перед судом предстанут семь жителей края, им грозят наказания по статьям «Разбой», «Грабёж» и «Похищение человека».

По версии следствия, в июле 2016 года в городе Владивостоке один из обвиняемых вместе с двумя знакомыми выманили 77-летнего мужчину из квартиры, обещая ему многодневное медобследование. Однако вместо этого мужчины похитили пенсионера и несколько дней держали в гараже. Негодяи похитили его банковскую книжку, денежные средства в размере 5 тысяч рублей и сотовый телефон. Похитители попытались снять деньги со счёта, однако банковский работник заметила различие в подписях и отказалась выдавать деньги.

Уже в октябре 2017 году обвиняемый создал разбойную группу. Семь человек нападали на продавцов электронно-вычислительной техники, у каждого была своя роль. Преступники находили на портале частных и «выходили» на них, представляясь покупателями. На одного из них они напали прямо в квартире, связали всех присутствующих строительными хомутами и похитили вычислительную технику. Однако потерпевшему удалось освободиться от пут и, вооружившись принадлежащим ему огнестрельным оружием, он догнал грабителей. Те бросили похищенное имущество на сумму 35 тысяч рублей и скрылись. Во время последнего разбойного нападения обвиняемых задержала полиция.

Следствие собрало достаточно доказательств преступления, дело направлено в суд на рассмотрение.

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