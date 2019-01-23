2019-01-23T05:48:28+03:00
Общество

В школах Владивостока спасатели не обнаружили никаких бомб

Сейчас полиция ищет негодяев, которые взбудоражили город своей ложью
Софья КУЧИНА
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Фото: из школ города эвакуируют учениковФото: из школ города эвакуируют учениковФото: dps_vl
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Прямо с утра сегодня загудел весь город: из школ массово эвакуируют учеников, из торговых центров – посетителей. О том, что здания заминированы, неизвестные сообщили на электронную почту сразу нескольких социальных учреждений и ведомств края.

На данный момент известно, что уроки сегодня прервали в тринадцати школах города: № 82, 23, 64, 43, 52, 51, 76, 9, 74, 57, 11, 23 и 73.

Также, людей выводят из супермаркетов «Самбери», «Черёмушки» на Чуркине и из ТЦ «Седанка».

Сообщения о заминированных зданиях прокомментировала администрация Приморского края.

- Требования никакие не выдвигались. Есть основания полагать, что действовали авторы писем из хулиганских побуждений, - отметил директор краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Павел Мезенин.

В числе объектов, получивших такое «предупреждение», - несколько школ, больниц, администрация Приморского края, ряд торговых центров и ведомств.

Павел Мезенин подчеркнул, что угрозы населению нет и попросил людей отнестись с пониманием к ситуации, соблюдать спокойствие и проявлять бдительность.

CРОЧНО:

В приморском управлении полиции сообщили «КП», что стражи порядка и спасатели уже проверили якобы заминированные объекты во Владивостоке. Никаких бомб в школах и итоговых центрах не обнаружили.

Сейчас полицейские ищут негодяев, которые сообщили о заминированиях. Стражи порядка рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по 207 статье Уголовного кодекса («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). По этой статье виновному грозит до трех лет лишения свободы.

По данным источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, массовые сообщения о заминированиях рассматриваются как провокация с целью дестабилизировать обстановку во Владивостоке. Её мотивы, впрочем, неизвестны. В настоящее время полицейские, следователи и работники спецслужб отрабатывают каждый звонок «телефонных террористов».

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