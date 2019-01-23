В Приморье ветераны-блокадники получат по 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:19 2019-01-23T05:19:18+03:00

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В связи с 75-летием снятия блокады Ленинграда ветеранам-блокадникам выплатят по 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации края. Выплату получат все обладатели медалей «За оборону Ленинграда» или знаков «Жителю блокадного Ленинграда», даже те, кто живут в других странах. К слову, в Приморье проживают 124 жителя блокадного Ленинграда.

Сейчас, по информации краевого департамента труда и социального развития, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) из федерального бюджета. Из регионального ЕДВ на оплату жилья и коммунальных услуг получают блокадники-инвалиды.

Для того, чтобы оформить ежемесячные выплаты ветеранам-блокадникам или их родным необходимо обратиться в отделы приема краевого Центра социальной поддержки населения по месту жительства. Адреса и телефоны расположены на официальном сайте департамента труда и социального развития.

Для оформления выплаты понадобятся:

– документ, удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации;

– удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– сведения о реквизитах расчетного счета, открытого в кредитной организации для перечисления средств.

Телефоны для справок: 8 (423) 241-13-17 и 8 (423) 226-72-96.

Кроме того, как и все приморские пенсионеры, ветераны-блокадники могут рассчитывать на единовременную выплату – «губернаторскую тысячу». В качестве дополнительной поддержки им предоставляются компенсационные выплаты по проезду в общественном транспорте.