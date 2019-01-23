25-летнего наркомана и серийного грабителя поймали в Находке
На счету подозреваемого пять ограбленных женщин
Фото: http://advokat.urist63.ru/article2.htm
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Полиция Находки поймала 25-летнего наркомана, который грабил женщин на улицах города.
Первой к правоохранителям обратилась 58-летняя пострадавшая – в районе улицы Гончарова мужчина похитил у неё сумку с деньгами и банковскими картами.
Когда стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого, он признался, что деньги потратил, а сумку выкинул. При этом он рассказал ещё о четырёх случаях, когда нападал на женщин.
Молодой наркозависимый арестован, полиция проверяет, не причастен ли он и к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело, парню грозит наказание по статье «Грабёж».