2019-01-23T06:17:38+03:00
Общество

25-летнего наркомана и серийного грабителя поймали в Находке

На счету подозреваемого пять ограбленных женщин
Софья КУЧИНА
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Фото: http://advokat.urist63.ru/article2.htmФото: http://advokat.urist63.ru/article2.htm
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Полиция Находки поймала 25-летнего наркомана, который грабил женщин на улицах города.

Первой к правоохранителям обратилась 58-летняя пострадавшая – в районе улицы Гончарова мужчина похитил у неё сумку с деньгами и банковскими картами.

Когда стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого, он признался, что деньги потратил, а сумку выкинул. При этом он рассказал ещё о четырёх случаях, когда нападал на женщин.

Молодой наркозависимый арестован, полиция проверяет, не причастен ли он и к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело, парню грозит наказание по статье «Грабёж».

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