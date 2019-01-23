Житель Владивостока едва не утонул, провалившись под лед

СЕГОДНЯ 06:45 2019-01-23T06:45:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим утром во Владивостоке под лед провалился человек. Горожанин собирался порыбачить – но не учел, что лед в этом году слишком тонкий.

Произошло все в районе бухты Фёдорова. Мужчина решил присоединиться к рыбакам, все утро ловящим навагу на льду Амурского залива. Это решение едва не стало фатальным: недалеко от берега горожанин провалился. Он зашел на едва замерзшую полынью и моментально ушел вниз. На счастье владивостокца, неподалеку от него на льду находились еще несколько человек. Они моментально протянули ему руку помощи (а также длинную палку, которая помогла мужчине выбраться).

До берега несостоявшийся утопленник добрался самостоятельно. Очевидцы вызвали ему такси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/687686" frameborder="0"></iframe> Владивосток, спасли провалившегося под лед.

в этом году приморская зима выдалась на удивление теплой. Из-за этого лед на большинстве водоемов края до сих пор тонкий. Выходить и выезжать на него просто опасно. Так, неделю назад житель Владивостока утонул близ острова Скребцова. Мужчина провалился под лед, и помочь ему никто не смог.