В квартире у приморца полиция обнаружила тайник с патронами

СЕГОДНЯ 07:27 2019-01-23T07:27:05+03:00

Знакомый «стрельнул» у него парочку и пошёл с «сюрпризом» в суд

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Житель Владивостока ответит в суде за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии предварительного расследования, обвиняемый хранил дома патроны калибра 7,62. О «заначке» стражи порядка узнали от его знакомого, который взял два патрона из коробки товарища, а потом пошёл с ними в один из районных судов Владивостока. При проверке документов на входе у него и обнаружили боеприпасы.

Согласно выводам эксперта 2 патрона предназначались для пистолета конструкции Токарева, остальные - для нарезного огнестрельного оружия, все они были пригодны для стрельбы.

Фигурант полностью признал свою вину. Дело направлено в суд на рассмотрение.