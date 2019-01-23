2019-01-23T07:27:05+03:00
Общество

В квартире у приморца полиция обнаружила тайник с патронами

Знакомый «стрельнул» у него парочку и пошёл с «сюрпризом» в суд
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://www.ohotniki.ru/weapon/rifled/article/2012/11/01/431681-preimuschestvo-kalibra-762-mm-.htmlФото: https://www.ohotniki.ru/weapon/rifled/article/2012/11/01/431681-preimuschestvo-kalibra-762-mm-.html
Изменить размер текста:

Житель Владивостока ответит в суде за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии предварительного расследования, обвиняемый хранил дома патроны калибра 7,62. О «заначке» стражи порядка узнали от его знакомого, который взял два патрона из коробки товарища, а потом пошёл с ними в один из районных судов Владивостока. При проверке документов на входе у него и обнаружили боеприпасы.

Согласно выводам эксперта 2 патрона предназначались для пистолета конструкции Токарева, остальные - для нарезного огнестрельного оружия, все они были пригодны для стрельбы.

Фигурант полностью признал свою вину. Дело направлено в суд на рассмотрение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке воровка-металлистка ответит за кражу чугунных радиаторов
Мэрия Владивостока уточнила ситуацию в школах после звонков о минировании
Житель Владивостока едва не утонул, провалившись под лед
Эвакуации в Приморье: террористы угрожали не только Владивостоку
25-летнего наркомана и серийного грабителя поймали в Находке
Контрафактный телекабель из Китая задержали приморские таможенники
В Приморье ветераны-блокадники получат по 7 тысяч рублей
В школах Владивостока спасатели не обнаружили никаких бомб
Семь грабителей и похитителей из Приморья ответят за свои преступления
На родном льду «Адмирал» вырвал победу у омского «Авангарда»
Сегодня во Владивостоке может посыпать снежок
В Приморье полыхает строящийся коттеджный поселок
На улице Прапорщика Комарова во Владивостоке теперь нельзя парковаться
Наркологи: виновник жёсткой аварии на Некрасовской был абсолютно трезв
«Закладчика» наркотиков поймала полиция Владивостока
Новый руководитель департамента здравоохранения появился в Приморье
Власти пообещали, что приморцы не останутся без свинины
Мобильный в сливочном масле едва не попал в руки заключённого из Приморья
Приморские школьники до 1 февраля должны решить, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ
В Приморье обнаружили свалку расчлененных щенков
Утреннее столкновение двух «японок» стало причиной пробок во Владивостоке