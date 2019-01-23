Плавник посреди озера: недалеко от «китовой тюрьмы» появилась необычная инсталляция

СЕГОДНЯ 08:25 2019-01-23T08:28:23+03:00

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Сегодня под Находкой недалеко от «китовой тюрьмы», на замерзшем озере в районе бухты Средняя общественники установили символическую инсталляцию в форме черного китового плавника.

- Для нас это символ освобождения несчастных детенышей косаток и белух, которые содержатся в «китовой тюрьме» под Находкой. Этот прекрасный плавник черной косатки должен служить не просто напоминанием о тех страданиях, которые выпали на долю этих несчастных животных, но и символом надежды на их быстрейшее освобождение, - рассказала журналисту зоозащитник Нина Зырянова.

Как долго простоит установленная на замерзшей глади озера конструкция, неизвестноФото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

Автором двухметровой инсталляции выступил один из лучших фотографов Находки, которого не оставила равнодушным история косаток и белух в «китовой тюрьме».

- Увидел сюжеты про «китовую тюрьму» и понял для себя, что дельфинарий - это лишь прикрытие другой деятельности. Так родилась идея создать такую композицию. Искусство нельзя объяснить, и надеюсь, что каждый в этой инсталляции увидит, что- то свое, - сообщил автор композиции Демид.

Зоозащитники Приморья установили необычный памятник в виде черного китового плавника.

Инсталляция была установлена благодаря содействию активистов общественной организации «Надежда» сегодня, 23 января, в полдень.

- Мы рассчитываем, что конструкция, несмотря на ветер, простоит здесь долго. Весь смысл её - показать, что происходит в «китовой тюрьме» бухты Средняя. Ведь фактически косатки и белухи сейчас находятся в таком же небольшом пространстве, как и это небольшое замерзшее озеро. Это наш способ выразить свою солидарность с теми, кто борется за освобождение морских млекопитающих, - сообщил руководитель общественной организации «Надежда» Артём Трембовлев.

Как долго простоит установленная на замерзшей глади озера конструкция, неизвестно. Но вполне понятно, что соседство c таким символом руководству «китовой тюрьмы» будет явно некомфортным и, возможно, непродолжительным.