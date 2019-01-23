2019-01-23T08:28:23+03:00
Дом. Семья

Плавник посреди озера: недалеко от «китовой тюрьмы» появилась необычная инсталляция

Зоозащитники Приморья воздвигли своеобразный памятник, как символ надежды на быстрейшее освобождение косаток и белух [фото, видео]
Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА
Поделиться:
Недалеко от китовой тюрьмы появился необычный памятник в виде китового плавникаНедалеко от китовой тюрьмы появился необычный памятник в виде китового плавникаФото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня под Находкой недалеко от «китовой тюрьмы», на замерзшем озере в районе бухты Средняя общественники установили символическую инсталляцию в форме черного китового плавника.

- Для нас это символ освобождения несчастных детенышей косаток и белух, которые содержатся в «китовой тюрьме» под Находкой. Этот прекрасный плавник черной косатки должен служить не просто напоминанием о тех страданиях, которые выпали на долю этих несчастных животных, но и символом надежды на их быстрейшее освобождение, - рассказала журналисту зоозащитник Нина Зырянова.

Как долго простоит установленная на замерзшей глади озера конструкция, неизвестно Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

Как долго простоит установленная на замерзшей глади озера конструкция, неизвестноФото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

Автором двухметровой инсталляции выступил один из лучших фотографов Находки, которого не оставила равнодушным история косаток и белух в «китовой тюрьме».

- Увидел сюжеты про «китовую тюрьму» и понял для себя, что дельфинарий - это лишь прикрытие другой деятельности. Так родилась идея создать такую композицию. Искусство нельзя объяснить, и надеюсь, что каждый в этой инсталляции увидит, что- то свое, - сообщил автор композиции Демид.

Зоозащитники Приморья установили необычный памятник в виде черного китового плавника.

Инсталляция была установлена благодаря содействию активистов общественной организации «Надежда» сегодня, 23 января, в полдень.

- Мы рассчитываем, что конструкция, несмотря на ветер, простоит здесь долго. Весь смысл её - показать, что происходит в «китовой тюрьме» бухты Средняя. Ведь фактически косатки и белухи сейчас находятся в таком же небольшом пространстве, как и это небольшое замерзшее озеро. Это наш способ выразить свою солидарность с теми, кто борется за освобождение морских млекопитающих, - сообщил руководитель общественной организации «Надежда» Артём Трембовлев.

Как долго простоит установленная на замерзшей глади озера конструкция, неизвестно. Но вполне понятно, что соседство c таким символом руководству «китовой тюрьмы» будет явно некомфортным и, возможно, непродолжительным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бизнесвумен из Приморья недоплатила в федеральный бюджет больше двух миллионов
Центр занятости во Владивостоке поможет соискателям найти работу в сжатые сроки
В Уссурийске субарист без «прав» насмерть сбил женщину на переходе
Вымогатель из Находки избил кузена и его жену из-за 20 тысяч рублей
В квартире у приморца полиция обнаружила тайник с патронами
Во Владивостоке воровка-металлистка ответит за кражу чугунных радиаторов
Мэрия Владивостока уточнила ситуацию в школах после звонков о минировании
Житель Владивостока едва не утонул, провалившись под лед
Эвакуации в Приморье: террористы угрожали не только Владивостоку
25-летнего наркомана и серийного грабителя поймали в Находке
Контрафактный телекабель из Китая задержали приморские таможенники
В Приморье ветераны-блокадники получат по 7 тысяч рублей
В школах Владивостока спасатели не обнаружили никаких бомб
Семь грабителей и похитителей из Приморья ответят за свои преступления
На родном льду «Адмирал» вырвал победу у омского «Авангарда»
Сегодня во Владивостоке может посыпать снежок
В Приморье полыхает строящийся коттеджный поселок
На улице Прапорщика Комарова во Владивостоке теперь нельзя парковаться
Наркологи: виновник жёсткой аварии на Некрасовской был абсолютно трезв
«Закладчика» наркотиков поймала полиция Владивостока
Новый руководитель департамента здравоохранения появился в Приморье
Власти пообещали, что приморцы не останутся без свинины
Мобильный в сливочном масле едва не попал в руки заключённого из Приморья
Приморские школьники до 1 февраля должны решить, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ
В Приморье обнаружили свалку расчлененных щенков
Утреннее столкновение двух «японок» стало причиной пробок во Владивостоке