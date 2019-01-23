Вымогатель из Находки избил кузена и его жену из-за 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:32 2019-01-23T08:48:52+03:00

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Прокуратура Находки утвердила обвинение по делу о вымогательстве, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в начале мая 2018 года в гости к потерпевшему и его жене пришёл двоюродный брат со своим знакомым. В время застолья гости решили отобрать у хозяев квартиры деньги. Они зверски избили супругов: наносили удары по голове и телу, в том числе предметом, похожим на обрез ружья.

Когда пара перестала сопротивляться, негодяи потребовали перевести им на карту 20 тысяч рублей не позже обеда следующего дня. Своим жертвам они пригрозили сжечь их квартиру, если те не послушаются.

Супруги, опасаясь за свои жизни и за жизни своих детей, согласились на все условия вымогателей. Однако когда те покинули квартиру, сразу же обратились в полицию. Горе-родственника и его товарища оперативно задержали стражи правопорядка.

Дело направлено в суд на рассмотрение.