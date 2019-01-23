В Уссурийске субарист без «прав» насмерть сбил женщину на переходе

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-23T09:04:03+03:00

Происшествие случилось ночью, однако дорога была освещена

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В Уссурийске, в районе дома №21 на улице Ленинградской 22-летний водитель Субару Форестер сбил неизвестную женщину, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

Полиция установила, что та переходила дорогу ночью по нерегулируемому пешеходному переходу, когда случилось происшествие. Участок дороги был освещён. Пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью.

Фото с места происшествияФото: 25.mvd.ru

Фото: 25.mvd.ru

Как показало медосвидетельствование, водитель был абсолютно трезв, однако «прав» у него не было.

За отсутствие страховки и водительского удостоверения его ждут административные разбирательства. По факту аварии идёт проверка.

Фото с места происшествияФото: 25.mvd.ru

Фото: 25.mvd.ru

Полиция Уссурийска просит граждан помочь установить личность погибшей.

Приметы: на вид 60 лет, среднего телосложения, волосы каштановые, средней длины.

Была одета: куртка тканевая ниже колен темного цвета, штаны темно-синего цвета тканевые под джинсы, футболка серого цвета, сапоги черные, шапка вязаная белого цвета.

Особые приметы: серьги в форме полумесяца с фианитом.

Информацию о потерпевшей просят сообщать в дежурную часть отдела полиции по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, 17 или по телефону: 8(4234)32-16-26.