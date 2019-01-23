В Уссурийске субарист без «прав» насмерть сбил женщину на переходе
В Уссурийске, в районе дома №21 на улице Ленинградской 22-летний водитель Субару Форестер сбил неизвестную женщину, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.
Полиция установила, что та переходила дорогу ночью по нерегулируемому пешеходному переходу, когда случилось происшествие. Участок дороги был освещён. Пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью.
Фото с места происшествияФото: 25.mvd.ru
Фото: 25.mvd.ru
Как показало медосвидетельствование, водитель был абсолютно трезв, однако «прав» у него не было.
За отсутствие страховки и водительского удостоверения его ждут административные разбирательства. По факту аварии идёт проверка.
Фото с места происшествияФото: 25.mvd.ru
Фото: 25.mvd.ru
Полиция Уссурийска просит граждан помочь установить личность погибшей.
Приметы: на вид 60 лет, среднего телосложения, волосы каштановые, средней длины.
Была одета: куртка тканевая ниже колен темного цвета, штаны темно-синего цвета тканевые под джинсы, футболка серого цвета, сапоги черные, шапка вязаная белого цвета.
Особые приметы: серьги в форме полумесяца с фианитом.
Информацию о потерпевшей просят сообщать в дежурную часть отдела полиции по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, 17 или по телефону: 8(4234)32-16-26.