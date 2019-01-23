Центр занятости во Владивостоке поможет соискателям найти работу в сжатые сроки

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-23T10:04:29+03:00

Завтра пройдёт первая экспресс-биржа в этом году

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Уже завтра в Приморском центре занятости пройдёт первая экспресс-биржа труда в 2019 году. Узнать о вакансиях специалисты центра приглашают всех желающих.

Экспресс-биржа – это проект, который помогает найти работу или нужного специалиста в короткие сроки. Он создан для упрощения процесса трудоустройства и поддержки людей, которым нужен заработок. В Приморье такие биржи устраивают с прошлого года в Уссурийске и Владивостоке.

На этот раз в проекте участвуют шесть работодателей. Они предлагают 13 вакансий. В основном требуются штукатуры, плотники, сварщики, сантехники и другие.

Мероприятие пройдет 24 января с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.