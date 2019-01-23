2019-01-23T10:04:29+03:00
Общество

Центр занятости во Владивостоке поможет соискателям найти работу в сжатые сроки

Завтра пройдёт первая экспресс-биржа в этом году
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Экспресс-биржа пройдёт завтра в центре занятостиЭкспресс-биржа пройдёт завтра в центре занятостиФото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

Уже завтра в Приморском центре занятости пройдёт первая экспресс-биржа труда в 2019 году. Узнать о вакансиях специалисты центра приглашают всех желающих.

Экспресс-биржа – это проект, который помогает найти работу или нужного специалиста в короткие сроки. Он создан для упрощения процесса трудоустройства и поддержки людей, которым нужен заработок. В Приморье такие биржи устраивают с прошлого года в Уссурийске и Владивостоке.

На этот раз в проекте участвуют шесть работодателей. Они предлагают 13 вакансий. В основном требуются штукатуры, плотники, сварщики, сантехники и другие.

Мероприятие пройдет 24 января с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бизнесвумен из Приморья недоплатила в федеральный бюджет больше двух миллионов
В Уссурийске субарист без «прав» насмерть сбил женщину на переходе
Вымогатель из Находки избил кузена и его жену из-за 20 тысяч рублей
Плавник посреди озера: недалеко от «китовой тюрьмы» появилась необычная инсталляция
В квартире у приморца полиция обнаружила тайник с патронами
Во Владивостоке воровка-металлистка ответит за кражу чугунных радиаторов
Мэрия Владивостока уточнила ситуацию в школах после звонков о минировании
Житель Владивостока едва не утонул, провалившись под лед
Эвакуации в Приморье: террористы угрожали не только Владивостоку
25-летнего наркомана и серийного грабителя поймали в Находке
Контрафактный телекабель из Китая задержали приморские таможенники
В Приморье ветераны-блокадники получат по 7 тысяч рублей
В школах Владивостока спасатели не обнаружили никаких бомб
Семь грабителей и похитителей из Приморья ответят за свои преступления
На родном льду «Адмирал» вырвал победу у омского «Авангарда»
Сегодня во Владивостоке может посыпать снежок
В Приморье полыхает строящийся коттеджный поселок
На улице Прапорщика Комарова во Владивостоке теперь нельзя парковаться
Наркологи: виновник жёсткой аварии на Некрасовской был абсолютно трезв
«Закладчика» наркотиков поймала полиция Владивостока
Новый руководитель департамента здравоохранения появился в Приморье
Власти пообещали, что приморцы не останутся без свинины
Мобильный в сливочном масле едва не попал в руки заключённого из Приморья
Приморские школьники до 1 февраля должны решить, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ
В Приморье обнаружили свалку расчлененных щенков
Утреннее столкновение двух «японок» стало причиной пробок во Владивостоке