Снег в четверг прикроет Приморье, но не Владивосток
Сегодня, 24 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
Для Приморья это означает переменную облачность, местами небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Воздух −4... −14°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух утром −10... −12°C, днем −5... −7°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Воздух утром −15... −17°C, днём −5... −7°C,.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух утром −9... -11°C, днём −4... -6°C.