2019-01-24T00:19:47+03:00
Общество

Снег в четверг прикроет Приморье, но не Владивосток

Краевой центр так и стоит почти всю зиму под покровом не снега, а дорожной пыли и песка, которым то и дело посыпают дороги
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Сегодня, 24 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Для Приморья это означает переменную облачность, местами небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Воздух −4... −14°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух утром −10... −12°C, днем −5... −7°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Воздух утром −15... −17°C, днём −5... −7°C,.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух утром −9... -11°C, днём −4... -6°C.

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