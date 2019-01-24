СЕГОДНЯ 00:19 2019-01-24T00:19:47+03:00

Снег в четверг прикроет Приморье, но не Владивосток

Краевой центр так и стоит почти всю зиму под покровом не снега, а дорожной пыли и песка, которым то и дело посыпают дороги