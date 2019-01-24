Дети и старушка-мама спасли приморца от реального срока за женьшень
Районный суд приговорил приморца к трем годам условно за то, что тот пытался контрабандой вывезти в Китай более 460 корней дикорастущего женьшеня.
По данным следствия, в июле 2018 года житель Приморья спрятал в кабине грузовика 466 корней женьшеня (4,9 килограмма), чтобы вывезти их в Китай. Стоимость партии эксперты оценили в 7 миллионов рублей.
Контрабанду обнаружили и изъяли таможенники. Как рассказал незадачливый приморец, корни он получил от неизвестного китайца, пообещавшего ему солидный «гонорар». Дело против заказчика выделено в отдельное производство.
«Пограничный районный суд признал водителя грузовика виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере», — сообщили в прокуратуре Приморья.
Однако суд учел признание подсудимым вины и смягчающие обстоятельства: на иждивении контрабандиста — трое детей и старенькая мать.