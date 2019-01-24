2019-01-24T01:04:35+03:00
Происшествия

Дети и старушка-мама спасли приморца от реального срока за женьшень

Женьшень, высоко ценящийся в традиционной китайской медицине, находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу России
Игорь СОРОКИН
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Районный суд приговорил приморца к трем годам условно за то, что тот пытался контрабандой вывезти в Китай более 460 корней дикорастущего женьшеня.

По данным следствия, в июле 2018 года житель Приморья спрятал в кабине грузовика 466 корней женьшеня (4,9 килограмма), чтобы вывезти их в Китай. Стоимость партии эксперты оценили в 7 миллионов рублей.

Контрабанду обнаружили и изъяли таможенники. Как рассказал незадачливый приморец, корни он получил от неизвестного китайца, пообещавшего ему солидный «гонорар». Дело против заказчика выделено в отдельное производство.

«Пограничный районный суд признал водителя грузовика виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере», — сообщили в прокуратуре Приморья.

Однако суд учел признание подсудимым вины и смягчающие обстоятельства: на иждивении контрабандиста — трое детей и старенькая мать.

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