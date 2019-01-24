2019-01-24T01:25:30+03:00
Происшествия

Родные опознали очередную жертву Subaru Forester в Приморье

Медосвидетельствование не обнаружило алкоголя в крови водителя
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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В дежурную часть обратились родственники погибшей под колёсами Subaru женщины. Благодаря им удалось установить личность 68-летней жертвы ДТП. Погибшая, как оказалось, жила недалеко от места аварии.

Как сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток», уже установлено, что 22-летний водитель Subaru Forester сбил 68-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на «зебре». От полученных травм несчастная скончалась.

ДТП произошло затемно, однако дорога была освещена. Медосвидетельствование не обнаружило алкоголя в крови водителя.

На молодого человека составили протоколы за езду без прав и полиса ОСАГО. По факту автоаварии со смертельным исходом идёт проверка. Назначен ряд исследований.

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