«Продавца воздуха» судят в Приморье за бизнес в сети

СЕГОДНЯ 02:02 2019-01-24T02:02:14+03:00

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Прокурор Пожарского района утвердил заключение по уголовному делу против приморца, подозреваемого в мошенничестве.

По версии следователя, преступление совершил житель посёлка Лучегорск. Он разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже автозапчастей по низким ценам.

Расположив потенциального покупателя из Иркутска россказнями о том, что он отправит ему запчасти к внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, лжепредприниматель выпросил аванс в 42 тысячи рублей.

После того, как потерпевший перечислил деньги на счет лжепродавца, тот заблокировал свой сотовый телефон и e-mail. Таким нехитрым образом приморец надеялся остаться недосягаемым для сибирского заказчика. Однако его удалось вычислить и привлечь к ответственности.

На следствии фигурант признал вину, полностью возместив потерпевшему ущерб. Уголовное дело передали в суд.