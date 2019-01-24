2019-01-24T02:02:14+03:00
Происшествия

«Продавца воздуха» судят в Приморье за бизнес в сети

В Пожарском районе перед судом предстанет лжепредприниматель
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Прокурор Пожарского района утвердил заключение по уголовному делу против приморца, подозреваемого в мошенничестве.

По версии следователя, преступление совершил житель посёлка Лучегорск. Он разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже автозапчастей по низким ценам.

Расположив потенциального покупателя из Иркутска россказнями о том, что он отправит ему запчасти к внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, лжепредприниматель выпросил аванс в 42 тысячи рублей.

После того, как потерпевший перечислил деньги на счет лжепродавца, тот заблокировал свой сотовый телефон и e-mail. Таким нехитрым образом приморец надеялся остаться недосягаемым для сибирского заказчика. Однако его удалось вычислить и привлечь к ответственности.

На следствии фигурант признал вину, полностью возместив потерпевшему ущерб. Уголовное дело передали в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отряд кораблей ТОФ встретили во Владивостоке жареными поросятами
Еще одна иномарка стала жертвой древнего озера во Владивостоке
Житель Владивостока рухнул в шахту, выбираясь из застрявшего лифта
Водителя маршрутки во Владивостоке наказали за болтовню
Во Владивостоке горит школа № 33
Приморью добавят миллиарды на больницы и дороги
Бездна безнала: оплата картой в автобусах Владивостока породила новый скандал
«Взлетевшие в бессмертие» — «Навечно в небе»: память о лётчиках сохранят в Приморье
Наркоман из Владивостока обокрал маму с папой и сел
В двух школах Владивостока до сих пор отменены занятия из-за сигналов о минировании
Бесплатные гектары в Приморье расхватывают под фермы и турбазы
Водитель «скорой» и продавец скрутили вооруженного разбойника во Владивостоке
Родные опознали очередную жертву Subaru Forester в Приморье
Дети и старушка-мама спасли приморца от реального срока за женьшень
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Приморье набирает силу
Снег в четверг прикроет Приморье, но не Владивосток
Бизнесвумен из Приморья недоплатила в федеральный бюджет больше двух миллионов
Центр занятости во Владивостоке поможет соискателям найти работу в сжатые сроки
В Уссурийске субарист без «прав» насмерть сбил женщину на переходе
Вымогатель из Находки избил кузена и его жену из-за 20 тысяч рублей
Плавник посреди озера: недалеко от «китовой тюрьмы» появилась необычная инсталляция
В квартире у приморца полиция обнаружила тайник с патронами
Во Владивостоке воровка-металлистка ответит за кражу чугунных радиаторов