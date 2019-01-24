«Продавца воздуха» судят в Приморье за бизнес в сети
Прокурор Пожарского района утвердил заключение по уголовному делу против приморца, подозреваемого в мошенничестве.
По версии следователя, преступление совершил житель посёлка Лучегорск. Он разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже автозапчастей по низким ценам.
Расположив потенциального покупателя из Иркутска россказнями о том, что он отправит ему запчасти к внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, лжепредприниматель выпросил аванс в 42 тысячи рублей.
После того, как потерпевший перечислил деньги на счет лжепродавца, тот заблокировал свой сотовый телефон и e-mail. Таким нехитрым образом приморец надеялся остаться недосягаемым для сибирского заказчика. Однако его удалось вычислить и привлечь к ответственности.
На следствии фигурант признал вину, полностью возместив потерпевшему ущерб. Уголовное дело передали в суд.