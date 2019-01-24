2019-01-24T02:22:31+03:00
Происшествия

Водитель «скорой» и продавец скрутили вооруженного разбойника во Владивостоке

По иронии судьбы, мужчины, задержавшие злоумышленника, оказались тёзками
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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Экипажи «скорой помощи» Владивостока не только не отступают перед невменяемыми хулиганами, но и сами помогают задерживать бандитов.

В дежурную часть Первореченского отдела полиции № 3 УМВД по Владивостоку поступило сообщение врача «скорой помощи» о разбое.

На место тут же прибыли полицейские. Они опросили потерпевшего, возможных очевидцев и осмотрели место событий.

Установлено, что неизвестный зашел в магазин по продаже смартфонов и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил с витрины три телефона премиум-класса. Когда нападавший попытался скрыться, продавец бросился за ним в погоню. Между ними началась борьба.

Проезжавший мимо водитель машины «скорой помощи» увидел происходящее и решил вмешаться: он помог скрутить злоумышленника и удерживал до приезда сотрудников полиции.

Прибывшие на место полицейские задержали 30-летнего ранее не судимого жителя Артема. При досмотре у него нашли пневматический пистолет, которым злоумышленник угрожал потерпевшему. Похищенные смартфоны изъяты и вскоре будут возвращены владельцу.

В отделе полиции задержанный признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вооружённый разбой». Санкция предусматривает до десяти лет. Подозреваемого заключили под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к иным преступлениям. Если вы опознали человека на фото и готовы рассказать о других его правонарушениях, смело обращайтесь в полицию.

Полиция поблагодарила жителей Владивостока Александра Дегтярева и Александра Волкова за смелость и самоотверженность при задержании налётчика.

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