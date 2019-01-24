Бесплатные гектары в Приморье расхватывают под фермы и турбазы

СЕГОДНЯ 03:12 2019-01-24T03:12:56+03:00

Чтобы помочь людям, департамент земельных и имущественных отношений Приморья предложил своими силами «нарезать» землю с учетом всех особенностей территории

Изменить размер текста: A A

Почти 2,5 года на Дальнем Востоке действует закон о бесплатном гектаре. Каждый житель России может безвозмездно получить участок земли в одном из регионов ДФО. Приморье наиболее востребовано у россиян.

О том, зачем люди берут гектары и какие проекты воплощают, рассказал замдиректора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Алексей Ляйфер.

По словам замглавы ведомства, на сегодня Приморью поступило свыше 50 тысяч заявлений на участки, выдано уже более 13,7 тысячи наделов. При этом обладателями гектаров становятся не только индивидуальные граждане, но и группы, которые планируют осваивать землю коллективно.

«Чаще всего землю берут под пасеки, животноводство, растениеводство. Еще одно популярное направление — туризм. Например, организация „На край земли“ строит в Шкотовском районе тематический парк „Лесная школа“. В будущем они планируют создать и поселение на 50 дворов», — сообщил Ляйфер.

Также в Приморье есть опыт создания спортобъектов — в Ханкайском районе на 13 гектарах строят детско-юношеский спортклуб «Олимп».

Справка КП

Федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. За это время бесплатный участок земли в Приморье получили жители 81 региона России. А в конце 2018 года были приняты поправки, дающие право и соотечественникам-переселенцам оформить гектар на Дальнем Востоке.