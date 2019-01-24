2019-01-24T03:31:16+03:00
Происшествия

Наркоман из Владивостока обокрал маму с папой и сел

Положение подсудимого резко ухудшило то, что он уже привлекался к уголовной ответственности и обокрал родителей на испытательном сроке
Игорь СОРОКИН
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фото - архив авторафото - архив автора
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Во Владивостоке осужден молодой наркоман, позарившийся на имущество отца и матери.

Советский райсуд вынес приговор по уголовной статье «Кража». Как установил суд, преступление совершил молодой человек, постоянно употреблявший амфетамины (также известные как «скорость»).

Так, фигурант похитил имущество своих родителей на 16 тысяч рублей, сдал его в ломбард, а на выручку приобрел наркотики.

Положение подсудимого резко ухудшило то, что он уже привлекался к уголовной ответственности и обокрал родителей на испытательном сроке.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

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