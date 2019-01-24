2019-01-24T03:48:06+03:00
Общество

«Взлетевшие в бессмертие» — «Навечно в небе»: память о лётчиках сохранят в Приморье

Приморский «АвиаПоиск» продолжает розыск самолетов, потерпевших крушение в Приморье в разные годы
Игорь СОРОКИН
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фото - ПРОО "Авиапоиск"фото - ПРОО "Авиапоиск"
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Приморский «АвиаПоиск» воплощает во Владивостоке проект, увековечивающий память погибших лётчиков.

В рамках проекта общественники создают сайт «Взлетевшие в бессмертие». Там появится вся информация о потерях в лётных частях Приморья в разные годы, биографии лётчиков, а также форма запроса от родственников погибших об установлении судьбы военнослужащих. Грант на проект общественники получили благодаря победе в городском конкурсе соцпроектов.

Кроме этого, запланированы издание, презентация и распространение книги «Навечно в небе».

При этом «АвиаПоиск» продолжит розыск самолетов, потерпевших крушение в Приморье в разные годы. К работе планируют привлекать молодёжь.

«Полевая и лекционная работа по проекту „Взлетевшие в бессмертие“ поможет молодым определиться с выбором профессии, разовьёт интерес к поисковой деятельности и заполнит часть досуга», — подчеркнули организаторы.

Мэрия Владивостока приглашает горожан присоединиться к социальным проектам. Телефоны для консультаций: 2614-397, 2614-089 и 2614-470.

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