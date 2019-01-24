2019-01-24T04:20:02+03:00
Происшествия

Бездна безнала: оплата картой в автобусах Владивостока породила новый скандал

Общероссийский народный фронт в Приморском крае выявил нарушения при закупке софта для безналичной оплаты в общественном транспорте Владивостока
Игорь СОРОКИН
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Представители приморского отделения Общероссийского народного фронта в рамках проекта «За честные закупки» выявили многочисленные нарушения при внедрении системы безналичной оплаты проезда во Владивостоке. Об этом сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Федоров.

— По документам, объектом закупки являлось программное обеспечение для безналичной оплаты в городском транспорте. Но в нарушение закона о закупках тендер не запрещал приобретение иностранного софта.

Также заказчик не установил характеристики объекта закупки для оборудования по инвестиционному соглашению.

Наконец, размер аванса превышал размер обеспечения контракта более чем втрое, — отметил Федоров.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, проверка, проведенная управлением внутреннего муниципального финансового контроля мэрии Владивостока, установила нарушения закона. Также факты, на которые указали представители Народного фронта, подтвердила прокуратура Первореченского района Владивостока.

Материалы проверки направлены в правовой департамент администрации Приморья.

— Мы продолжаем общественный контроль, ведём мониторинг закупок для государственных и муниципальных нужд. Пристальное внимание мы уделяем закупкам по линии мэрии Владивостока. Тем более, это далеко не первое нарушение.

В октябре наши эксперты выявили, а управление Федеральной антимонопольной службы подтвердило факты нарушений со стороны управления финансов мэрии Владивостока при закупке серверного оборудования.

Тот факт, что муниципальные власти столицы региона так небрежно закупают программное обеспечение и нарушения носят системный характер, однозначно требует повышения контроля со стороны руководства мэрии, — подчеркнул Федоров.

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