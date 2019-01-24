2019-01-24T04:40:32+03:00
Общество

Приморью добавят миллиарды на больницы и дороги

Во время выборов губернатора Приморья звучало много обещаний по решению проблем здравоохранения
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Приморье в 2019 году получит дополнительные деньги на социально-экономическое развитие региона. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«По Приморью мы планируем выделение дополнительных 4,5 миллиардов рублей на 2019 год. Мы вчера встречались с Олегом Кожемяко. Финансирование направим, прежде всего, на те объекты, что нуждаются в доукомплектовании и реконструкции. Больше всего вопросов и проблем по медучреждениям», — сказал Трутнев на заседании правительственной подкомиссии по инвестпроектам на Дальнем Востоке.

Он напомнил, что в ходе выборов губернатора Приморья звучало много обещаний по решению проблем здравоохранения. Федеральные деньги пойдут, прежде всего, на эти цели.

«Мы с губернатором говорили о дорогах, благоустройстве, о возможности передвигаться по Владивостоку. Он согласен, что эти задачи надо решать. Но сегодня нет комплексного проекта. Разработаем его с Минтрансом. Мы рассмотрим вопросы, связанные с дорожным строительством и благоустройством города в перспективе 2020-21 годов. Постараемся выделить на это деньги», — уточнил вице-премьер.

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