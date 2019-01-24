2019-01-24T06:52:58+03:00
Происшествия

Во Владивостоке горит школа № 33

Информация о возможных причинах возгорания уточняется [фото, видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Фото: Мария БогряшоваФото: Мария Богряшова
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Сегодня во Владивостоке около 13:00 учителя и школьники были эвакуированы из здания школы № 33. По предварительной информации в здании школы возник пожар. Причина возгорания уточняется.

Во Владивостоке горит школа №33.

В пресс-службе краевого управления МЧС корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что информация о происшествии уточняется.

Фото: Мария Богряшова

Фото: Мария Богряшова

В социальных сетях сейчас распространяется информация о том, что в здании школы произошел пожар. Ко всему прочему, эта версия подтверждается тем, что около учебного заведения сейчас находится не менее семи машин пожарной охраны.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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