СЕГОДНЯ 06:40 2019-01-24T06:52:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня во Владивостоке около 13:00 учителя и школьники были эвакуированы из здания школы № 33. По предварительной информации в здании школы возник пожар. Причина возгорания уточняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/687884" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке горит школа №33.

В пресс-службе краевого управления МЧС корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что информация о происшествии уточняется.

Фото: Мария Богряшова

В социальных сетях сейчас распространяется информация о том, что в здании школы произошел пожар. Ко всему прочему, эта версия подтверждается тем, что около учебного заведения сейчас находится не менее семи машин пожарной охраны.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Репортаж с места событий: как эвакуировались школы и торговые центры Владивостока

Во Владивостоке массово эвакуируют учеников школ и посетителей торговых центров