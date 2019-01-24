Водителя маршрутки во Владивостоке наказали за болтовню

СЕГОДНЯ 07:27 2019-01-24T07:27:57+03:00

Какой бы ни была причина, водителям маршрутных автобусов строго запрещено разговаривать во время езды по телефону без гарнитуры

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Во Владивостоке водитель автобуса наказан за пользование сотовым телефоном во время движения.

Госавтоинспекция Владивостока проверила размещенный в соцсетях видеоролик, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения. Видеоматериал приобщили к материалам расследования.

Установлено, что 23 января в районе дом 275 по улице Калинина водитель автобуса «Daewoo» во время движения по маршруту 29Д разговаривал по телефону без гарнитуры

Сотрудники полиции установили правонарушителя. Им оказался 50-летний житель Владивостока. Свою вину он отрицать не стал, пояснив, что телефонная гарнитура в тот день сломалась, а звонок был очень важен, так как касался семейной проблемы.

Стаж водителя — 32 года, к административной ответственности привлекался в 2014 году. На работе его охарактеризовали исключительно с с положительной стороны.

На этот раз мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1500 рублей.