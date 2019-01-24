Житель Владивостока рухнул в шахту, выбираясь из застрявшего лифта
Жертву несчастного случая достали из шахты лифта во Владивостоке.
23 января в 14:55 дежурному владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС поступило сообщение от очевидцев о том, что в доме по адресу Коммунаров, 32а, мужчина провалился в шахту лифта с высоты шестого этажа.
В 15:05 по адресу прибыли спасатели владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС.
Спустившись в шахту и проведя осмотр, бойцы поняли, что 57-летнему мужчине требуется срочная медпомощь. Соблюдая все меры предосторожности, пострадавшего подняли из шахты и в 15:40 передали врачам скорой помощи для реанимации.
К работам привлекались четверо спасателей владивостокского поисково-спасательного отряда. За жизнь пострадавшего борются медики.
Как удалось выяснить, лифт с пассажиром неожиданно завис между этажами из-за отключения электроэнергии во всём доме. По плачевному стечению обстоятельств, буквально через две минуты после того, как мужчина попытался выбраться сам и рухнул в шахту, на место прибыл техник, который сумел бы поднять кабину на этаж и открыть двери.