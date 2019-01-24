Житель Владивостока рухнул в шахту, выбираясь из застрявшего лифта

СЕГОДНЯ 07:40 2019-01-24T07:40:18+03:00

Мужчина, как нарочно, совершил всё то. чего категорически нельзя делать, находясь в остановившейся кабине

Изменить размер текста: A A

Жертву несчастного случая достали из шахты лифта во Владивостоке.

23 января в 14:55 дежурному владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС поступило сообщение от очевидцев о том, что в доме по адресу Коммунаров, 32а, мужчина провалился в шахту лифта с высоты шестого этажа.

В 15:05 по адресу прибыли спасатели владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС.

Спустившись в шахту и проведя осмотр, бойцы поняли, что 57-летнему мужчине требуется срочная медпомощь. Соблюдая все меры предосторожности, пострадавшего подняли из шахты и в 15:40 передали врачам скорой помощи для реанимации.

К работам привлекались четверо спасателей владивостокского поисково-спасательного отряда. За жизнь пострадавшего борются медики.

Как удалось выяснить, лифт с пассажиром неожиданно завис между этажами из-за отключения электроэнергии во всём доме. По плачевному стечению обстоятельств, буквально через две минуты после того, как мужчина попытался выбраться сам и рухнул в шахту, на место прибыл техник, который сумел бы поднять кабину на этаж и открыть двери.