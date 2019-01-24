Еще одна иномарка стала жертвой древнего озера во Владивостоке
Реликтовое, как утверждают жители Патрокла, озеро сгубило очередную иномарку.
Седан без госномеров стал уже третьим за сезон трофеем небольшого водоёма. Местные жители хорошо знают, что озеро не промерзает до конца и в холодные зимы, а в аномально тёплую для Владивостока - тем более. Однако местные здесь и не катаются - подрифтовать на льду приезжают лихачи из других микрорайонов Владивостока.
Сегодня - седан, две недели назад - микроавтобус, еще раньше - внедорожник. Огораживать озеро от автомобилистов некому, да и оснований для этого нет - выезд на лёд по всему Владивостоку и так категорически запрещён. Однако для любителей ледовых виражей эти запреты - пустой звук, за который они в итоге платят своими же автомобилями.
Ведь поднять машину из воды по владивостокским расценкам стоит от 100 до 140 тысяч рублей. При этом в лучшем случае она сгодится на запчасти, так как вся электроника "топляка" мгновенно "умирает" и восстановлению не подлежит.