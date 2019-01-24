Еще одна иномарка стала жертвой древнего озера во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-24T08:09:33+03:00

Огораживать озеро от автомобилистов некому, да и оснований для этого нет - выезд на лёд по всему Владивостоку и так категорически запрещён

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Реликтовое, как утверждают жители Патрокла, озеро сгубило очередную иномарку.

Седан без госномеров стал уже третьим за сезон трофеем небольшого водоёма. Местные жители хорошо знают, что озеро не промерзает до конца и в холодные зимы, а в аномально тёплую для Владивостока - тем более. Однако местные здесь и не катаются - подрифтовать на льду приезжают лихачи из других микрорайонов Владивостока.

Сегодня - седан, две недели назад - микроавтобус, еще раньше - внедорожник. Огораживать озеро от автомобилистов некому, да и оснований для этого нет - выезд на лёд по всему Владивостоку и так категорически запрещён. Однако для любителей ледовых виражей эти запреты - пустой звук, за который они в итоге платят своими же автомобилями.

Ведь поднять машину из воды по владивостокским расценкам стоит от 100 до 140 тысяч рублей. При этом в лучшем случае она сгодится на запчасти, так как вся электроника "топляка" мгновенно "умирает" и восстановлению не подлежит.