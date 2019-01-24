Отряд кораблей ТОФ встретили во Владивостоке жареными поросятами

СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-24T08:53:59+03:00

Основными целями похода были демонстрация Андреевского флага и развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в четверг торжественно встретили во Владивостоке из дальнего похода.

— Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц возглавлял встречающих. По традиции, экипажам за успешное выполнение задач вручили жареных поросят, — сообщила пресс-служба ТОФ.

На плацу основного причала Тихоокеанского флота состоялось построение личного состава дивизии надводных кораблей ТОФ и митинг.

«Комсомольская правда» — Владивосток» сообщала, что отряд кораблей ТОФ (гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома») под командованием начштаба Подводных сил ТОФ контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 1 октября 2018 года.

За 3,5 месяца корабли ТОФ посетили девять стран, зайдя в Хакодате (Япония), Чеджу (Южная Корея), Циндао (Китай), Танджунгприок (Индонезия), Муара (Бруней), Чанги (Сингапур), Вишакхапатнам (Индия), Коломбо (Шри-Ланка) и Манила (Филиппины).

Основными целями похода были демонстрация Андреевского флага и развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.