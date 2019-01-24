2019-01-24T10:27:39+03:00
Происшествия

Массовая авария в Приморье: внедорожники «отфутболили» седан

Пострадали три человека: водители Pajero и Vista, а также пассажир Land Cruiser
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - УГИБДД по Приморьюфото - УГИБДД по Приморью
Изменить размер текста:

Полиция проверяет обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими в Чугуевском районе Приморья.

В дежурную часть ОМВД по Чугуевскому району сообщили о столкновении в районе четвёртого километра автодороги Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено: 32-летняя женщина за рулем Mitsubishi Pajero двигалась со стороны села Соколовка в направлении села Ново-Михайловка. Не справившись с управлением, автомобилистка выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Vista. По инерции Vista отбросило назад — прямо на остановившийся Toyota Land Cruiser Prado.

Пострадали три человека: водители Pajero и Vista, а также пассажир Land Cruiser. В двух случаях помощь оказали на месте, а вот 51-летнего водителя Vista госпитализировали с травмами головы, бедра и переломом ребер.

Стаж водителя Mitsubishi — четыре года, за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась. По факту идёт проверка, по результатам которой будет принято решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморский «Адмирал» оформил третью победу в пяти матчах
«Скорые» УАЗы и ГАЗы закупили для комфортной езды по Приморью
Приморье вслед за липой запретит вывоз дуба
Приморцы всё реже жалуются на угольную пыль в Находке
Отряд кораблей ТОФ встретили во Владивостоке жареными поросятами
Еще одна иномарка стала жертвой древнего озера во Владивостоке
Житель Владивостока рухнул в шахту, выбираясь из застрявшего лифта
Водителя маршрутки во Владивостоке наказали за болтовню
Во Владивостоке горит школа № 33
Приморью добавят миллиарды на больницы и дороги
Бездна безнала: оплата картой в автобусах Владивостока породила новый скандал
«Взлетевшие в бессмертие» — «Навечно в небе»: память о лётчиках сохранят в Приморье
Наркоман из Владивостока обокрал маму с папой и сел
В двух школах Владивостока до сих пор отменены занятия из-за сигналов о минировании
Бесплатные гектары в Приморье расхватывают под фермы и турбазы
Водитель «скорой» и продавец скрутили вооруженного разбойника во Владивостоке
«Продавца воздуха» судят в Приморье за бизнес в сети
Родные опознали очередную жертву Subaru Forester в Приморье
Дети и старушка-мама спасли приморца от реального срока за женьшень
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Приморье набирает силу
Снег в четверг прикроет Приморье, но не Владивосток
Бизнесвумен из Приморья недоплатила в федеральный бюджет больше двух миллионов
Центр занятости во Владивостоке поможет соискателям найти работу в сжатые сроки
В Уссурийске субарист без «прав» насмерть сбил женщину на переходе
Вымогатель из Находки избил кузена и его жену из-за 20 тысяч рублей
Плавник посреди озера: недалеко от «китовой тюрьмы» появилась необычная инсталляция
В квартире у приморца полиция обнаружила тайник с патронами
Во Владивостоке воровка-металлистка ответит за кражу чугунных радиаторов