Массовая авария в Приморье: внедорожники «отфутболили» седан

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-24T10:27:39+03:00

Пострадали три человека: водители Pajero и Vista, а также пассажир Land Cruiser

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Полиция проверяет обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими в Чугуевском районе Приморья.

В дежурную часть ОМВД по Чугуевскому району сообщили о столкновении в районе четвёртого километра автодороги Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено: 32-летняя женщина за рулем Mitsubishi Pajero двигалась со стороны села Соколовка в направлении села Ново-Михайловка. Не справившись с управлением, автомобилистка выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Vista. По инерции Vista отбросило назад — прямо на остановившийся Toyota Land Cruiser Prado.

Пострадали три человека: водители Pajero и Vista, а также пассажир Land Cruiser. В двух случаях помощь оказали на месте, а вот 51-летнего водителя Vista госпитализировали с травмами головы, бедра и переломом ребер.

Стаж водителя Mitsubishi — четыре года, за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась. По факту идёт проверка, по результатам которой будет принято решение.