2019-01-24T11:33:32+03:00
Общество

Приморье вслед за липой запретит вывоз дуба

Сегодня на необработанные лесоматериалы из дуба установлена ставка пошлины 20% от таможенной стоимости, а будет 100%
Игорь СОРОКИН
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Администрация Приморья вынесет на обсуждение федеральных властей инициативу о введении стопроцентных заградительных пошлин на экспорт дуба-кругляка.

Эта мера поможет сохранить ценную породу дерева, оставив ее переработку на приморских предприятиях. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на встрече с лесопромышленниками.

Глава региона подчеркнул: сегодня приморский дуб зачастую идет на лесопилки. Такие пилорамы существуют для того, чтобы легализовать незаконный вывоз ценного дерева.

«Эта работа не приносит пользы ни государству, ни природе, ни жителям. Мы просто вырубаем ценную породу. Объем дуба, который идет на экспорт в необработанном виде, нужно сокращать, оставляя лишь глубокую переработку в пределах Приморья», — обозначил губернатор.

Сегодня на необработанные лесоматериалы из дуба установлена ставка пошлины 20% от таможенной стоимости, но не менее 30 евро за кубометр.

Предприятий для переработки древесины в Приморье сегодня достаточно. Зачастую им даже не хватает сырья, так как немалая часть рубленого леса идет на экспорт. Одно из таких предприятий Олег Кожемяко посетил 24 января — «Штыковские двери».

Губернатору продемонстрировали склад с продукцией, цех отделки и новый цех, где ведётся, в том числе, деревообработка. Сегодня это предприятие — градообразующее для поселка Штыковой. Здесь работают более 100 приморцев.

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