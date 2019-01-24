«Скорые» УАЗы и ГАЗы закупили для комфортной езды по Приморью

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-24T13:30:47+03:00

Часть автомашин уже прибыла в край и проходит подготовку

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Служба скорой помощи Приморского края вскоре пополнится 24 новыми автомашинами. Новый сантранспорт приобрели на деньги федерального бюджета. На фоне полицейских сводок о забрасывающих врачей камнями пациентах это звучит обнадёживающе.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, часть автомашин уже прибыла в край и проходит подготовку.

«В Приморье уже доставили большую часть автомашин. Сейчас транспорт проходит техническую проверку и ставится на учет. Другая часть машин ожидается в конце января — начале февраля», — сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Он подчеркнул, что новые «скорые» — УАЗы и ГАЗы, укомплектованные всем необходимым.

Так, в каждой машине есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое оборудование. В комплекте система видеорегистрации, сейф для сильнодействующих лекарств, есть дополнительное отопление, кондиционер. Такая оснащенность обеспечивает комфорт как медбригад, так и пациентов.

Напомним, что в 2019 году Приморье получит на реконструкцию больниц и клиник дополнительные 4,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Кстати!

В конце 2018 года служба скорой помощи Приморья уже обновляла автопарк. Губернатор Приморья торжественно вручил медикам 30 ключей от новых «скорых» и документы на 29 санитарных автомашин LADA Niva для 19 медицинских учреждений.