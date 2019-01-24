2019-01-24T15:25:47+03:00
Спорт

Приморский «Адмирал» оформил третью победу в пяти матчах

Владимир Бутузов записал на свой счёт дубль и заслуженный восторг болельщиков
Игорь СОРОКИН
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фото из архива клубафото из архива клуба
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Владивостокский «Адмирал» на домашнем льду превозмог новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:2.

На шестой минуте счёт открыли гости благодаря рывку Юкки Пельтола. Однако ещё до конца первого периода «Адмирал» не только отыгрался, но и ушёл вперёд, за что спасибо Владимиру Бутузову и Войтеху Полаку.

Во втором периоде приморцы нарастили отрыв усилиями Кирилла Дьякова и всё того же Бутузова, записавшего на свой счёт дубль.

На 55-й минуте Николай Демидов забросил вторую и последнюю в игре шайбу «Сибири». До конца встречи счёт на табло уже не менялся.

Таким образом «моряки» выиграли три из пяти последних матчей, а сибиряки прервали серию из четырёх побед.

Добавим, что благодаря такой победе владивостокский клуб сумел выкарабкаться с последнего, тринадцатого, места в турнирной таблице на двенадцатое. Наш сегодняшний соперник - на десятом месте.

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