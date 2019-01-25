Сегодня в Приморье возможно пойдёт снег
Сегодня, 25 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 50%. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -4...-16°C.
Во Владивостоке переменная облачность, возможен слабый снег с вероятностью 30%. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха -6...-8°C.
В Уссурийске переменная облачность, слабый снег с вероятностью 40%. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха -3...-5°