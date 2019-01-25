Из-за вспышки ящура в Приморье СК возбудил уголовное дело
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению
Фото: https://fermoved.ru/svini/opisanie-problemy.html
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По версии следствия, с 11 по 15 января 2019 года в одном из свинокомплексов села Прохоры в Спасском районе нарушились ветправила. Из-за этого и стала распространяться болезнь.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и все лица, причастные к преступлению.
«КП» напоминает также, что власти региона заверили людей, что внутренний рынок Приморья из-за падёжа скота не пострадает от недостатка свинины.