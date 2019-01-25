2019-01-25T03:48:46+03:00
Общество

Прокуратура разберётся, почему в загоревшейся школе был закрыт эвакуационный выход

Ведомство установило ряд нарушений закона о пожарной безопасности
Софья КУЧИНА
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Фото: Мария БогряшоваФото: Мария Богряшова
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На следующий же день после шумихи, поднятой сообщениями о заминированных школах и торговых центрах, на улице Сахалинской загорелась школа №33.

В одном из её помещений вспыхнул хозяйственный хлам. К счастью, трагедии не случилось, ученики и работники школы вовремя эвакуировались, пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники пожарной охраны.

В школе №33 во Владивостоке произошел пожар.

Однако, несмотря на благополучный исход, прокуратура Первомайского района организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Уже сейчас надзорное ведомство установило ряд нарушений закона: речь идёт не только о складировании бытовых предметов в помещении, где произошло возгорание, но и о преграждённых эвакуационных выходах. Как известно, они были закрыты, старшеклассникам пришлось самим выламывать двери. Если не подоспевшие спасатели, неизвестно, чем бы могло всё это обернуться.

- Несколько ребят пытались сломать запертую дверь эвакуационного выхода. В итоге, открыли ее наши сотрудники. Пожарные вывели всех из здания, так что никаких ЧП не случилось, - сообщил «КП» пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов.

Сейчас проверка продолжается. По её итогам прокуратура примет меры реагирования.

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