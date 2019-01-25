2019-01-25T04:38:29+03:00
Общество

С февраля учителя Владивостока начнут получать больше

По распоряжению главы региона зарплаты педагогов вырастут
Софья КУЧИНА
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Педагогов ждёт и перерасчёт за январьПедагогов ждёт и перерасчёт за январьФото: vlc.ru
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В феврале у педагогов Владивостока вырастет зарплата, сообщает пресс-служба администрации города. Прямо сейчас специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования совместно с профсоюзом работников народного образования и науки РФ готовят проект постановления «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений города Владивостока».

Повышение стало возможно благодаря распоряжению главы региона Олега Кожемяко. Так что с 1 января 2019 учителя уже должны получать больше, чем в прошлом году. До конца февраля специалисты подготовят постановление и после этого сделают перерасчёт, чтобы выплатить дополнительные денежные средства.

Подробнее о повышении можно узнать в приказе Департамента образования и науки Приморского края от 07.12.2018 № 1543-а «Об утверждении Примерного положения об оплате труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского края».

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