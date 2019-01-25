2019-01-25T05:42:50+03:00
Общество

В Приморье предприниматели-новички смогут открыть дело, не платя госпошлину

С 2019 года вступают в силу поправки в федеральное законодательство
Софья КУЧИНА
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На протяжении последних трёх лет Приморье входит в число регионов России, где быстрее всего можно зарегистрировать бизнесНа протяжении последних трёх лет Приморье входит в число регионов России, где быстрее всего можно зарегистрировать бизнесФото: primorsky.ru
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С нового года вступили в силу поправки в федеральное законодательство. Благодаря им будущие предприниматели могут зарегистрировать бизнес, не оплачивая госпошлину.

Сэкономить время и деньги можно, если подавать документы в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы России. Юридические лица смогут сэкономить на регистрации 4000 рублей, а ИП 800. Специалисты считают, что такое нововведение в первую очередь оценят начинающие предприниматели, ведь на первых этапах запуска бизнес-проектов у них, обычно, не так много денег. Кроме того, в регионе расширяется перечень видов поддержки для малого бизнеса. В этом году на базе центра «Мой бизнес» в этом году откроется коворкинг, центр прототипирования, и краевая микрофинансовая организацию, которая будет предоставлять льготные кредиты.

«КП» напоминает, на протяжении последних трёх лет Приморье входит в число регионов России, где быстрее всего можно зарегистрировать бизнес. В 2018 году процедура государственной регистрации юридического лица или ИП с момента оплаты пошлины до открытия счета и получения печати организации в среднем занимала 8 рабочих дней – это один из лучших показателей в стране. С учетом последних изменений законодательства, процесс станет ещё быстрее.

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