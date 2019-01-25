Купальный сезон продолжается в Приморье: под лёд ушёл очередной автомобиль

СЕГОДНЯ 06:15 2019-01-25T06:15:26+03:00

Спасатели регулярно предупреждают любителей зимней рыбалки и дрифта о том, насколько опасны их забавы Фото: dpscontrol_125rus

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В Артёме в районе насосной станции ГРЭС автомобиль ушёл под лёд, сообщает «КП» со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

На фото машину окружают брёвна – очевидно, хозяин пытался вытащить утопленника, но не вышло.

Напомним, с самого начала зимы, как только начал вставать лёд, спасатели регулярно предупреждают любителей зимней рыбалки и дрифта о том, насколько опасны их забавы.

Государственная инспекция по маломерным судам Приморского края напоминает, что согласно Закону Приморского края № 279-КЗ выезд и выход на лёд влечёт за собой следующие штрафные санкции: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.