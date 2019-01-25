2019-01-25T06:39:21+03:00
Общество

Во Владивостоке водитель Audi проскочил на красный и врезался в «учебку»

Пользователи соцсетей назвали эту ситуацию «мгновенной кармой»
Софья КУЧИНА
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Водитель премиального авто решил проскочить на красныйВодитель премиального авто решил проскочить на красныйФото: dps_vl
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Во Владивостоке, в районе торгового дома «Игнат» на Комсомольской, 13 автомобиль Audi врезался в учебный Hyundai Solaris. Судя по всему, владелец премиального авто решил проехать на красный сигнал светофора. Аварию записал видеорегистратор одного из подписчиков популярного инстаграм-паблика «Экипажи ДПС».

Прямо сейчас подписчики сообщества жарко обсуждают случившееся. Многие жалеют ученика, который был за рулём и осуждают виновника аварии.

- Если ученик за рулём, главное, чтоб потом не боялся за руль сесть, из за таких…

- Мгновенная карма.. Нечего ездить, как хочется..

- Да уж, не позавидуешь ученику, теперь будет бояться…

- Меня постоянно удивляют те водители, которые приравнивают зеленую стрелку направо к движению прямо!!! Там ясно горит красный свет!!! И знак так же указывает движение. Но нет же, все пытаются проскочить прямо, типа это поворот на право, - рассуждают интернет-пользователи.

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