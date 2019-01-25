Приморские полицейские изловили серийного вора, промышлявшего в трёх сёлах края

СЕГОДНЯ 08:21 2019-01-25T08:21:42+03:00

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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» поймали грабителя, жертвами которого стали жители трёх сёл. Семь сообщений о кражах поступили в местную дежурную часть, сообщает пресс-служба краевого УМВД. Общая сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник проникал в дома и гаражи потерпевших, воровал деньги и имущество. Стражи порядка установили личность вора и задержали его.

26-летний житель села Малиново во всём признался и рассказал, где прячет награбленное. Деньги же вернуть не удалось – он потратил их на алкоголь и продукты.

Оказалось, что в селе Ясная Поляна он обокрал два дома. В селе Малиново из частного дома на улице Школьной похитил 100 тысяч рублей, а из квартиры дома на улице Пионерской ночью, когда владелец дома и его семья спали, украл 50 тысяч рублей, смартфон, рюкзак с документами и личным имуществом. Всё это чуть позже он спрятал в лесу.

У своего односельчанина, который занимался частным извозом, злоумышленник похитил портмоне с деньгами, документами и банковскими картами. Воспользовавшись пин-кодами, которые находились в кошельке, он снял со счёта всю «наличку».

В селах Любитовка и Ракитное он похитил два мотоцикла ИЖ Планета-5, и два велосипеда с территории частных домовладений и гаражей. Однако будучи в этот момент сильно пьяным на одном мотоцикле он врезался в столб электропередач, а второй, откатив в конец улицы, не смог даже завести. Велосипеды воришка сломал и бросил: один на обочине автодороги за селом Ракитное, а второй - в отдаленном селе Пожига, куда ему все же удалось доехать.

Сейчас часть похищенного имущества у него изъяли и вернули владельцам. Следственное подразделение возбудило уголовные дела по статьям «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Преступника арестовали, полиция проверяет, не причастен ли он к аналогичным преступлениям.