На Приморской трассе вспыхнул и сгорел дотла рейсовый автобус
Шесть пассажиров вовремя унесли ноги
Фото: http://www.i-sonnik.ru/tushit-ogon/
Изменить размер текста:
В Хасанском районе на повороте в Посьет сгорел рейсовый автобус. Видеозапись того, как он полыхает попала в инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.
Горит рейсовый автобус
Пресс-служба МЧС сообщила, что сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны района в 12.57. Трое спасателей прибыли на место спустя 10 минут и обнаружили, что огнём объято всё транспортное средство. Шесть пассажиров, к счастью, успели выбраться. Пострадавших нет.
В 13.12 пожар локализовали, ещё через час полностью потушили. Его площадь составила 40 квадратных метров.