На Приморской трассе вспыхнул и сгорел дотла рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-25T09:04:56+03:00

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В Хасанском районе на повороте в Посьет сгорел рейсовый автобус. Видеозапись того, как он полыхает попала в инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

dpskontrol_125rus Горит рейсовый автобус

Пресс-служба МЧС сообщила, что сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны района в 12.57. Трое спасателей прибыли на место спустя 10 минут и обнаружили, что огнём объято всё транспортное средство. Шесть пассажиров, к счастью, успели выбраться. Пострадавших нет.

В 13.12 пожар локализовали, ещё через час полностью потушили. Его площадь составила 40 квадратных метров.