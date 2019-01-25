Сразу два циклона обрушатся на Приморье в начале следующей недели

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-25T10:02:28+03:00

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Новая рабочая неделя в Приморье начнётся с перемены погоды. В понедельник через территорию края проёдёт циклон, и выпадет небольшой снег. Однако уже ночью регион окажется в тёплом секторе и здесь значительно потеплеет по сравнению с выходными. Минимальная температура воздуха составит −14…−20 °C, на побережье −3…−10 °C. Максимальная будет колебаться от +2 °C на юге до −10 °C на севере.

Когда циклон переместится на акваторию Японского моря и начнёт углубляться, на побережье Приморья усилится ветер. В ночь на вторник будет безоблачно, но похолодает на 3-5 градусов. Днём же будет солнечно и настолько же градусов теплее.

К среде к нашим берегам опять подойдёт циклон, который принесёт с собой снег. Южный ветер сделает ночь теплее. Днём увеличится облачность и понизится максимальная температура.

Начало недели во Владивостоке порадует горожан солнечной погодой со свежим ветром. Минимальная температура воздуха −5…−9 °C, максимальная будет колебаться от 0 °C до −4 °C.