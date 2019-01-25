Ударил кувалдой и поджёг: приморец надолго «загремит на нары» за жестокое убийство

СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-25T10:26:05+03:00

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Первореченский суд Владивостока вынес приговор местному жителю, виновному в убийстве.

Как установили в суде, на преступление он пошёл в мае 2018 года в одном из гаражных боксов на Бородинской.

Будучи пьяным, фигурант несколько раз ударил кувалдой по голове своего знакомого, которого недолюбливал. После этого, думая, что потерпевший умер, он поджёг гараж, чтобы скрыть преступление. Однако в этот момент жертва всё ещё была жива, хоть и ненадолго – от угарного газа мужчина задохнулся. Убийца же похитил 52 тысячи рублей, которые тому принадлежали, и был таков. Теперь его ждёт 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.