2019-01-25T10:57:22+03:00
Общество

За титул «Мисс Весна-2019» посоревнуются арестантки «плюс-сайз»

Осуждённые женщины Приморья весь год ждут своего конкурса красоты
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба ГУФСИНФото: пресс-служба ГУФСИН
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Осуждённые женщины Приморья весь год ждут традиционного конкурса красоты «Мисс Весна». Как сообщила пресс-служба ГУФСИН, в этом году на сцену выйдут конкурсантки «плюс-сайз». Они представят в творческих номерах традиции и обычаи разных стран.

Уже больше 20 лет этот конкурс проводят в ИК-10. Каждый раз его сотрудники придумывают новую концепцию мероприятия. В 2019 году жительницы колонии выберут для себя любую страну мира и создадут свой сценический образ на основе её традиций и моды.

С помощью книг и журналов девушки познакомятся с колоритом выбранных государств, а из подручных средств сошьют национальные костюмы. В них они продефилируют по подиуму, представят «визитную карточку» и представят вниманию зрителей хореографическое шоу национальных танцев «кругосветное путешествие».

Представительнице своего отряда остальные женщины помогут создать причёску, макияж, сшить наряд и подготовить творческий номер. 6 марта зрители смогут узнать о всех секретах и «фишках» конкурса.

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