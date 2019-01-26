2019-01-26T04:13:33+03:00
Происшествия

Опытный вор не смог украсть у жительницы Приморья сварочный аппарат

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего похитителя
Ксения КРЫМОВА
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Хозяйка аппарата сразу обратилась в полицию. Фото: defence.ruХозяйка аппарата сразу обратилась в полицию. Фото: defence.ru
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В городе Находка Приморского края задержали бывалого вора. Правда, на этот раз уже опытный судимый мужчина не смог довести задуманное до конца.

- Произошло всё на территории частного дома на улице Чапаева. 41-летний подозреваемый проник туда незаконно: хотел похитить сварочный аппарат, но не успел. После того, как его заметили, сразу сбежал с места преступления, - рассказали «КП» - Владивосток» в пресс-службе полиции.

52-летняя хозяйка дома обратилась сразу в дежурную часть городского отдела МВД в Находке и написала заявление о попытке кражи. Дальше уже действовала следственно-оперативная группа. Стражи порядка всех опросили и вычислили подозреваемого в имущественном преступлении. Он уже дал признательные показания.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом 30 части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину»). В зависимости от решения суда виновный проведёт в заключении максимум пять лет.

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