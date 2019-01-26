ГИБДД устроила массовую проверку на дорогах Приморья

СЕГОДНЯ 07:46 2019-01-26T07:46:25+03:00

В январе 2019 года в Приморье произошло больше 160 аварий с пострадавшими Фото: 25.mvd.ru

Поводом стало то, что с начала января в регионе произошло больше 160 аварий с пострадавшими

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Полиция Приморского края проводит в эти выходные большую профилактику на дорогах – особенно во Владивостоке, Находке и Уссурийске.

- Именно в этих трёх городах наши сотрудники зарегистрировано наибольшее количество дорожных происшествий в январе 2019 года. Несмотря на то, что январь ещё не кончился, в регионе уже зафиксировано 163 автоаварии с пострадавшими. 14 человек погибли и 212 получили травмы различной степени тяжести, - рассказали «КП»-Владивосток» в пресс-службе управления ГИБДД.

В рейд сегодня, 26 января, вышли экипажи дорожно-патрульной службы и сотрудники аппарата управления. Два дня они будут останавливать машины и проверять водителей. Основная задача - предупредить грубые нарушения правил дорожного движения. В этом, считают стражи порядка, помогут и сами участники дорожного движения - если оперативно будут сообщать в органы внутренних дел о неадекватных водителях.

Разговор на эту тему состоялся недавно в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье»: на вопросы ведущих и слушателей ответил главный врач краевой клинической психиатрической больницы Максим Артамонов.